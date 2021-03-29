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    13:13, 29 Март 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина не смогла пройти в 1/8 финала турнира в Майами

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    МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пройти в 1/8 финала турнира в Майами, уступив испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 1/6, 6/3, 2/6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

    Матч продлился 2 часа 29 минут. 23-я ракетка мира, 21-летняя Елена, пять раз брала подачу соперницы, сделала два эйса и столько же двойных ошибок. 24-летняя Сара, занимающая 58-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала восемь брейк-пойнтов и четырежды ошиблась при подаче. До этого матча между собой спортсменки не встречались.

    Ранее соревнование на стадии второго круга покинул Михаил Кукушкин. Казахстанец проиграл россиянину Аслану Карацеву со счетом 4:6, 3:6.



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