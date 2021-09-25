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    14:49, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Остраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, 16-ая ракетка мира, провела матч в рамках 1/4 финала турнира WTA 500 в Остраве против польки Иги Швентек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По сумме двух сетов спортсменка уступила представительнице Польши со счетом 6:7, 2:6. Матч проходил на жестком покрытии и продлился один час 43 минуты. За время игры 16-ая ракетка мира смогла взять восемь геймов из 21-го, совершить две подачи навылет при восьми двойных ошибок и реализовала два брейкпоинта из трех.

    Таким образом, с вылетом Рыбакиной у Казахстана не осталось представителей в одиночном разряде турнира WTA 500 в Остраве.


    Теги:
    Спорт Теннис
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