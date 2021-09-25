Елена Рыбакина не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Остраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, 16-ая ракетка мира, провела матч в рамках 1/4 финала турнира WTA 500 в Остраве против польки Иги Швентек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По сумме двух сетов спортсменка уступила представительнице Польши со счетом 6:7, 2:6. Матч проходил на жестком покрытии и продлился один час 43 минуты. За время игры 16-ая ракетка мира смогла взять восемь геймов из 21-го, совершить две подачи навылет при восьми двойных ошибок и реализовала два брейкпоинта из трех.

Таким образом, с вылетом Рыбакиной у Казахстана не осталось представителей в одиночном разряде турнира WTA 500 в Остраве.