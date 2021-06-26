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    00:27, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина не смогла пробиться в финал турнира WTA в Истбурне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла пробиться в финал турнира WTA в Истбурне, уступив Елене Остапенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Сегодня в своем полуфинальном матче турнира казахстанская спортсменка в двух сетах уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 4:6, 1:6. За время матча Рыбакина смогла выиграть пять геймов, взять два брейк-поинта из девяти, совершила шесть двойных ошибок, а также шесть раз подавала на вылет.

    28 июня Рыбакина стартует на Уимблдоне-2021, где в первом раунде сыграет с представительницей Франции Кристиной Младенович.

    Напомним, ранее Елена Рыбакина победила латвийку Анастасию Севастову на турнире в Истборне.


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