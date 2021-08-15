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Елена Рыбакина не прошла в финал турнира в Монреале в парном разряде

15 Августа 2021 19:06
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Елена Рыбакина не прошла в финал турнира в Монреале в парном разряде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с представительницей России Вероникой Кудерметовой не смогла выйти в финал турнира в Монреале в парном разряде. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«В полуфинале они уступили канадско-бразильскому дуэту Габриэла Дабровски и Луиза Стефани со счётом 2:6 3:6. В финале турнира Дабровски и Стефани сыграют с хорватско-словенской парой Дарья Юрак и Андрея Клепач, которые в своём полуфинальном матче обыграли польско-американский дуэт Магда Линетт и Бернарда Пера», - сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана в Instagram .

Ранее сообщалось о том, что Елена Рыбакина в дуэте с Вероникой Кудерметовой вышла в полуфинал турнира WTA 1000 Rogers Cup в Монреале.
Следующий турнир нашей теннисистки - WTA 1000 пройдет в Синсинатти (США).


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