+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елена Рыбакина не доиграла матч и покинула Australian Open-2022

20 Января 2022 13:47
Поделиться:
Елена Рыбакина не доиграла матч и покинула Australian Open-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лучшая теннисистка Казахстана не доиграла матч и покинула Australian Open-2022. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго раунда Открытого чемпионата Австрилии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстанский теннисист Андрей Голубев покинул Australian Open-2022
Пекин-2022: Определен состав команды Казахстана по фристайлу-могул Кто выступит за сборную Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаде-2022 Александр Недовесов обыграл чемпиона «Ролан Гаррос»

Занимающая 12-ю строчку рейтинга Рыбакина встречалась с китаянкой Чжан Шуай, которая располагается на 74-м месте в табеле о рангах. Первый сет неожиданно забрала соперница 22-летней казахстанки (6:4), а во второй партии Рыбакина отказалась от борьбы при счете 0:1.

В третьем круге Чжан Шуай сыграет с представительницей Бельгии Элизе Мертенс (19).

Напомним, на старте соревнований в Мельбурне Елена Рыбакина с трудом обыграла соотечественницу Зарину Дияс — 6:7, 7:6, 6:1.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанский теннисист Андрей Голубев покинул Australian Open-2022
Пекин-2022: Определен состав команды Казахстана по фристайлу-могул
Кто выступит за сборную Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаде-2022
Александр Недовесов обыграл чемпиона «Ролан Гаррос»
Популярное
1 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
2 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
3 Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
4 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
5 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
6 Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Читайте также
Долги по зарплате начали погашать в ФК «Тараз»
Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала четыре олимпийские лицензии
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив