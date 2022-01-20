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Елена Рыбакина не доиграла матч и покинула Australian Open-2022
20 Января 2022 13:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лучшая теннисистка Казахстана не доиграла матч и покинула Australian Open-2022. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго раунда Открытого чемпионата Австрилии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Занимающая 12-ю строчку рейтинга Рыбакина встречалась с китаянкой Чжан Шуай, которая располагается на 74-м месте в табеле о рангах. Первый сет неожиданно забрала соперница 22-летней казахстанки (6:4), а во второй партии Рыбакина отказалась от борьбы при счете 0:1.
В третьем круге Чжан Шуай сыграет с представительницей Бельгии Элизе Мертенс (19).
Напомним, на старте соревнований в Мельбурне Елена Рыбакина с трудом обыграла соотечественницу Зарину Дияс — 6:7, 7:6, 6:1.
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