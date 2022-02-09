Елена Рыбакина начала новый турнир WTA уверенной победой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана, занимающая 12-ю строчку рейтинга WTA, обыграла 81-ю ракетка мира, россиянку Варвару Грачёву 6:2, 6:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Игра шла менее одного часа. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге турнира St.Petersburg Ladies Trophy Елена сразится с чешкой Терезой Мартинцовой.