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Елена Рыбакина начала новый турнир WTA уверенной победой
9 Февраля 2022 21:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана, занимающая 12-ю строчку рейтинга WTA, обыграла 81-ю ракетка мира, россиянку Варвару Грачёву 6:2, 6:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
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Игра шла менее одного часа. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.
Во втором круге турнира St.Petersburg Ladies Trophy Елена сразится с чешкой Терезой Мартинцовой.
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