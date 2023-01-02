Елена Рыбакина начала год с волевой победы над 14-й ракеткой мира

2 Января 2023, 16:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела свой стартовый матч в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В рамках турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде 21-я ракетка мира Рыбакина встретилась с 14-м номером мирового рейтинга американкой Даниэль Коллинз. Итогом противостояния стала волевая победа Елены со счетом 5:7, 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа и 23 минуты.

В матче второго круга Елена Рыбакина встретится с представительницей Украины Мартой Костюк, занимающей 69-е место в рейтинге WTA.

Фото: ktf.kz