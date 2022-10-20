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    08:55, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Елена Рыбакина лишилась шансов на большой турнир WTA

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоговый турнир WTA официально пройдет без чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной, которая на данный момент занимает 24-ю строчку рейтинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Казахстанка во втором круге проиграла пятой ракетке мира и третьей сеяной турнира в Гвадалахаре (WTA-1000) американке Джессике Пегуле.

    Встреча, продолжавшаяся 2 часа 5 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (8).

    Следующей соперницей американской теннисистки будет канадка Бьянка Андрееску (59).



    Фото: sports.kz





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