Елена Рыбакина лишилась шансов на большой турнир WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоговый турнир WTA официально пройдет без чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной, которая на данный момент занимает 24-ю строчку рейтинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Казахстанка во втором круге проиграла пятой ракетке мира и третьей сеяной турнира в Гвадалахаре (WTA-1000) американке Джессике Пегуле.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 5 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (8).

Следующей соперницей американской теннисистки будет канадка Бьянка Андрееску (59).









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