08:55, 20 Октябрь 2022 | GMT +6
Елена Рыбакина лишилась шансов на большой турнир WTA
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоговый турнир WTA официально пройдет без чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной, которая на данный момент занимает 24-ю строчку рейтинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».
Казахстанка во втором круге проиграла пятой ракетке мира и третьей сеяной турнира в Гвадалахаре (WTA-1000) американке Джессике Пегуле.
Встреча, продолжавшаяся 2 часа 5 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (8).
Следующей соперницей американской теннисистки будет канадка Бьянка Андрееску (59).
Фото: sports.kz