Елена Рыбакина и Ярослава Шведова проиграли в парном разряде турнира в Мельбурне

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - В эти дни Мельбурн принимает международный теннисный турнир Gippsland Trophy в парном разряде. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Казахстан в парном разряде представляли Елена Рыбакина и Ярослава Шведова. В матче первого круга казахстанки уступили международному дуэту Дария Юрак (Хорватия)/Нина Стоянович. Матч завершился со счетом 4:6, 2:6.

По ходу матча, продолжавшегося 1 час и 6 минут, Рыбакина и Шведова допустили 6 двойных ошибок и пять раз отдали свою подачу, при этом реализовав лишь два брейк-пойнта.