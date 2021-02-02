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    10:00, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина и Ярослава Шведова проиграли в парном разряде турнира в Мельбурне

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    МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - В эти дни Мельбурн принимает международный теннисный турнир Gippsland Trophy в парном разряде. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Казахстан в парном разряде представляли Елена Рыбакина и Ярослава Шведова. В матче первого круга казахстанки уступили международному дуэту Дария Юрак (Хорватия)/Нина Стоянович. Матч завершился со счетом 4:6, 2:6.

    По ходу матча, продолжавшегося 1 час и 6 минут, Рыбакина и Шведова допустили 6 двойных ошибок и пять раз отдали свою подачу, при этом реализовав лишь два брейк-пойнта.


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