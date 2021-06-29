Елена Рыбакина и Ярослава Шведова получили ещё одну лицензию на Олимпиаду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Ярослава Шведова получили ещё одну лицензию для выступления на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, у них есть теперь право сыграть в женском парном разряде.

Таким образом, в одиночном разряде выступят пять казахстанцев: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова. А в парных соревнованиях честь нашей страны будут защищать Александр Бублик/Андрей Голубев и Елена Рыбакина/Ярослава Шведова.

Напомним, на предыдущих Олимпиадах у казахстанцев максимум было 4 лицензии. Сейчас - уже семь!

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Токио Казахстан представят шесть теннисистов.