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    12:08, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина и Ярослава Шведова получили ещё одну лицензию на Олимпиаду

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Ярослава Шведова получили ещё одну лицензию для выступления на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, у них есть теперь право сыграть в женском парном разряде.

    Таким образом, в одиночном разряде выступят пять казахстанцев: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова. А в парных соревнованиях честь нашей страны будут защищать Александр Бублик/Андрей Голубев и Елена Рыбакина/Ярослава Шведова.

    Напомним, на предыдущих Олимпиадах у казахстанцев максимум было 4 лицензии. Сейчас - уже семь!

    Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа

    Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Токио Казахстан представят шесть теннисистов.


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