Елена Рыбакина и Александр Бублик празднуют свои дни рождения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первые ракетки Казахстана Александр Бублик и Елена Рыбакина празднуют свои дни рождения. Им исполнилось 26 лет и 24 года соответственно, передает МИА «Казинформ».

Лучшие теннисисты Казахстана родились в один день, 17-го июня. Александр Бублик на два года старше Елены Рыбакиной, он родился в 1997-ом году.

На данный момент Рыбакина располагается на третьей строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация). 12 июня 2023 года Ассоциация женщин-теннисисток (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, по итогам которого казахстанка поднялась на третье место. Это историческое достижение для нашей страны.

Бублик находится на 47-ой позиции мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).



В ближайшем будущем казахстанские теннисисты стартуют на«Уимблдоне», который состоится в этом году с 3 по 16 июля.