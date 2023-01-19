Елена Рыбакина добилась яркой победы на Australian Open-2023

19 Января 2023, 14:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в тандеме с россиянкой Анастасией Павлюченковой провела матч стартового круга в сетке парного разряда Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакиной и Павлюченковой противостоял дуэт украинки Людмилы Киченок и Елены Остапенко из Латвии. В итоге победа в двух сетах досталась Елене и Анастасии (6:4, 6:4), которые сыграют в 1/16 финала турнира с парой Латиша Чань/Алекса Гуарачи. В первой партии Рыбакина и Павлюченкова совершили камбэк со счета 1:4.

Елена Рыбакина продолжает борьбу и в «одиночке». В третьем круге казахстанка встретится с американкой Даниэль Коллинз.

Фото: ktf.kz