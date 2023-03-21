Елена Рыбакина добилась нового исторического достижения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США) и тем самым вписала свое имя в его историю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина стала первой теннисисткой в истории, которой удалось завоевать титул в Индиан-Уэллсе, обыграв по ходу турнира первую и вторую ракетки мира.

Напомним, в полуфинале казахстанка в двух сетах разгромила польскую теннисистку Игу Швёнтек (1-е место в рейтинге WTA) — 6:2, 6:2, а в финале, также в двух сетах, одержала победу над белоруской Ариной Соболенко (2-е место в рейтинге WTA) — 7:6, 6:4.

Для Елены Рыбакиной этот титул стал первым в 2023 году.



Фото: sports.kz