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    03:00, 21 Март 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина добилась нового исторического достижения

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США) и тем самым вписала свое имя в его историю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина стала первой теннисисткой в истории, которой удалось завоевать титул в Индиан-Уэллсе, обыграв по ходу турнира первую и вторую ракетки мира.

    Напомним, в полуфинале казахстанка в двух сетах разгромила польскую теннисистку Игу Швёнтек (1-е место в рейтинге WTA) — 6:2, 6:2, а в финале, также в двух сетах, одержала победу над белоруской Ариной Соболенко (2-е место в рейтинге WTA) — 7:6, 6:4.

    Для Елены Рыбакиной этот титул стал первым в 2023 году.


    Фото: sports.kz


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис для mail.ru
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