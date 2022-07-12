12 Июля 2022 19:53

Елена Рыбакина дала советы юным теннисистам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина дала советы юным теннисистам. Спортсменка призналась, что бывают моменты, когда ничего не получается и хочется все бросить, но без препятствий сложно добиться успеха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что самое главное – получать удовольствие от того, что ты делаешь и тут важно, чтобы родители поддерживали. По своему опыту могу сказать, что ничего не смогла бы достичь без поддержки родителей. Дети просто должны получать удовольствие. Самое главное – это здоровье, а здоровье – это режим. Такие простые вещи достаточно ключевые и важные», - поделилась первая ракетка Казахстана.

Елена Рыбакина призналась, что бывают моменты спада, когда расстраиваешься из-за результатов.

«Важна огромная поддержка родных и близких. Это нормально, когда у тебя ничего не получается, нет настроения, хочется все бросить. Потом находишь в себе какую-то силу и мотивацию продолжать работать. В итоге неожиданные сюрпризы и история. Это очень многого стоит. Все эти моменты начинаешь ценить еще больше, потому что без препятствий не сможешь достичь ничего», - призналась теннисистка.

После пресс-конференции чемпионка Уимблдона-2022 встретилась с болельщиками и поблагодарила их за оказанную поддержку.

«Я чувствовала поддержку на протяжении всех турниров, предыдущих в том числе. Без моих родителей и без вашей поддержки ничего бы этого не было. Я надеюсь, что это не последняя большая победа. Она мотивирует всех юных чемпионов. Надеюсь, что мы еще увидимся и в следующий раз смогу провести больше времени в Казахстане», - обратилась к болельщикам Елена Рыбакина.

Ранее Елена Рыбакина ответила, почему выбрала Казахстан.

Вчера ночью Елена Рыбакина прибыла в Нур-Султан. Болельщики, близкие и родители спортсменки, жители столицы с букетами цветов и громкими аплодисментами встретили ее в аэропорту.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.