Елена Рыбакина заявлена на Australian Open-2024

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (четвертая ракетка мира) попала в заявочный лист первого турнира «Большого шлема» в 2024 году — Открытого чемпионата Австралии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Кроме нее, в списке значится другая представительница Казахстана, 68-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева.



Рыбакина получила четвертый номер посева, а топ-3 составили Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).



Australian Open пройдет с 14 по 28 января следующего года. Перед этим Елена Рыбакина планирует сыграть на двух «разогревочных» турнирах категории WTA 500 в Австралии.