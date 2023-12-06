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    17:11, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина заявлена на Australian Open-2024

    Елена Рыбакина
    Фото: sports.kz

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (четвертая ракетка мира) попала в заявочный лист первого турнира «Большого шлема» в 2024 году — Открытого чемпионата Австралии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Кроме нее, в списке значится другая представительница Казахстана, 68-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева.

    Рыбакина получила четвертый номер посева, а топ-3 составили Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).

    Australian Open пройдет с 14 по 28 января следующего года. Перед этим Елена Рыбакина планирует сыграть на двух «разогревочных» турнирах категории WTA 500 в Австралии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рыбакина Елена Мировые новости Теннис
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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