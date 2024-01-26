Елена Рыбакина заявилась на турнир в Дубае

Третья ракетка мира и сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина заявилась на очередной турнир текущего сезона, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Е. Рыбакина попала в заявочный список турнира категории WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ). Елена получила третий номер посева согласно текущей позиции в мировом рейтинге. Конкуренцию ей составят первая сеяная полька Ига Швентек, белоруска Арина Соболенко и остальные теннисистки из топ-10: Кори Гауфф, Джессика Пегула, Онс Жабер, Маркета Вондроушова, Елена Остапенко, Каролина Мухова и Мария Саккари.

Турнир в Дубае пройдет с 18 по 24 февраля. Призовой фонд составит 3 211 715 долларов.

Перед этим Рыбакина, как ожидается, сыграет на других ближневосточных турнирах: Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ) c 5 по 11 февраля и Qatar Open в Дохе (Катар) с 11 по 17 февраля. Однако попадание в заявочный список еще не гарантирует участие в турнире, поэтому планы Рыбакиной теоретически еще могут измениться.