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    00:29, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

    Елена Рыбакина
    Фото: из открытых источников

    Издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2023 году. В топ-10 рейтинга вошли сразу семь теннисисток, передает агентство Kazinform со ссылкой на championat.com.

    1. Кори Гауфф (США, 19 лет) – $ 22,7 млн ($ 6,7 млн призовых).
    2. Ига Щвёнтек (Польша, 22 года) – $ 21,9 млн ($ 9,9 призовых).
    3. (сноуборд) Эйлин Гу (Китай, 20 лет) – $ 20 млн ($ 27 тыс. призовых)
    4. Эмма Радукану (Великобритания, 21 год) – $ 16,2 ($ 238 тыс. призовых).
    5. Наоми Осака (Япония, 26 лет) – $ 15 млн (0 призовых).
    6. Арина Соболенко(Беларусь, 25 лет) – $ 12,2 ($ 8,2 млн призовых).
    7. Елена Рыбакина (Казахстан, 24 года) – $ 9,5 ($ 6 млн призовых).
    8. Джессика Пегула (США, 29 лет) – $ 9 млн ($ 6 млн призовых).
    9. (спортивная гимнастика) Симона Байлз (США, 26 лет) – $ 8,5 (0 призовых).
    10. (гольф) Нелли Корда (США, 25 лет) – $ 7,9 ($ 1,4 млн призовых).

    Как отмечается, авторы рейтинга использовали для расчётов доходы спортсменок до вычета налогов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рыбакина Елена Рейтинг
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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