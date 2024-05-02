Елена Рыбакина вытащила матч в казахстанском дерби с Юлией Путинцевой

В четвертьфинальном поединке турнира серии WTA 1000 в Мадриде состоялся казахстанский четвертьфинал, в котором Рыбакина не позволила Путинцевой сотворить сенсацию, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Елена Рыбакина (4 ракетка мира) по итогам первого сета уступила Юлии Путинцевой (50-й номер в мировой табели о рангах) со счетом 4-6.

Напряжённым выдался второй сет, где дело дошло до тай-брейка и как итог 7-6 в пользу Рыбакиной.

В заключительном отрезке матча, казалось, что Путинцева уже не упустит победу, поскольку Юлия вела с результатом 5-2. Однако Рыбакина не из тех соперниц, которая сдается на милость «победителю». Рыбакина выиграла пять геймов подряд и отпраздновала заслуженный успех — 7-5.

После отчетного поединка счет в их личном противостоянии стал 2-1 в пользу Путинцевой.

У Лены в 2024 году 30 побед и 4 поражения, а у Юлии — 19 побед и 12 поражений.