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    18:10, 01 Май 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина вытащила матч в казахстанском дерби с Юлией Путинцевой

    теннис
    Фото: Спорт-экспресс

    В четвертьфинальном поединке турнира серии WTA 1000 в Мадриде состоялся казахстанский четвертьфинал, в котором Рыбакина не позволила Путинцевой сотворить сенсацию, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Елена Рыбакина (4 ракетка мира) по итогам первого сета уступила Юлии Путинцевой (50-й номер в мировой табели о рангах) со счетом 4-6.
    Напряжённым выдался второй сет, где дело дошло до тай-брейка и как итог 7-6 в пользу Рыбакиной.

    В заключительном отрезке матча, казалось, что Путинцева уже не упустит победу, поскольку Юлия вела с результатом 5-2. Однако Рыбакина не из тех соперниц, которая сдается на милость «победителю». Рыбакина выиграла пять геймов подряд и отпраздновала заслуженный успех — 7-5.

    После отчетного поединка счет в их личном противостоянии стал 2-1 в пользу Путинцевой.

    У Лены в 2024 году 30 побед и 4 поражения, а у Юлии — 19 побед и 12 поражений.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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