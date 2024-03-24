РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 24 Март 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина удивила откровенным признанием после «триллера» в Майами

    Рыбакина
    Фото: Sports.kz

    Казахстанская теннисистка Елена Рабакина прокомментировала напряженный матч с американкой Тейлор Таунсенд в рамках третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    — Конечно, я все еще восстанавливаюсь, потому что я не играла около восьми дней, а на тренировки у меня было всего четыре дня. Нелегко начинать с нуля. Честно говоря, боль чувствую везде. Но я пытаюсь бороться.

    Я знала, что она очень опасный игрок. У нее очень хорошие руки, и она много выходит вперед. Я знала, что это будет тяжело, но сейчас я просто выживаю, — призналась Рыбакина в интервью на корте после очередной тяжелой игры.

    Напомним, в 1/8 финала турнира Елена Рыбакина сыграет с еще одной теннисисткой из США Мэдисон Киз.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Казахстан Елена Рыбакина Теннис США
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!