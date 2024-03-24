11:20, 24 Март 2024 | GMT +6
Елена Рыбакина удивила откровенным признанием после «триллера» в Майами
Казахстанская теннисистка Елена Рабакина прокомментировала напряженный матч с американкой Тейлор Таунсенд в рамках третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
— Конечно, я все еще восстанавливаюсь, потому что я не играла около восьми дней, а на тренировки у меня было всего четыре дня. Нелегко начинать с нуля. Честно говоря, боль чувствую везде. Но я пытаюсь бороться.
Я знала, что она очень опасный игрок. У нее очень хорошие руки, и она много выходит вперед. Я знала, что это будет тяжело, но сейчас я просто выживаю, — призналась Рыбакина в интервью на корте после очередной тяжелой игры.
Напомним, в 1/8 финала турнира Елена Рыбакина сыграет с еще одной теннисисткой из США Мэдисон Киз.