Елена Рыбакина удивила откровенным признанием после «триллера» в Майами

— Конечно, я все еще восстанавливаюсь, потому что я не играла около восьми дней, а на тренировки у меня было всего четыре дня. Нелегко начинать с нуля. Честно говоря, боль чувствую везде. Но я пытаюсь бороться.

Я знала, что она очень опасный игрок. У нее очень хорошие руки, и она много выходит вперед. Я знала, что это будет тяжело, но сейчас я просто выживаю, — призналась Рыбакина в интервью на корте после очередной тяжелой игры.