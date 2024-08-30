Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, снялась с US Open — 2024. Соперница Рыбакиной — 143-я ракетка мира 27-летняя представительница Франции Джессика Понше — вышла в третий круг турнира. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Championat.com.

Предположительно, представительница Казахстана не смогла продолжить выступление на Открытом чемпионате США из-за травмы. Несмотря на непростой сезон, Рыбакина стала второй теннисисткой в 2024 году, количество виннерсов на турнирах категории WTA-1000 которой достигло отметки в 600.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Елена Рыбакина снялась с Олимпиады-2024 в Париже, сообщив, что после Уимблдонского турнира она заболела острым бронхитом и врачи запретили ей выходить на корт. Позже она извинилась перед казахстанцами.

Позже Елена Рыбакина объявила в социальных сетях, что больше не продолжит сотрудничать с личным тренером Стефано Вуковым. Под его руководством она выиграла свои первые титулы WTA.