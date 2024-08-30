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    10:00, 30 Август 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024

    Елена Рыбакина
    Фото: Championat.com

    Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, снялась с US Open — 2024. Соперница Рыбакиной — 143-я ракетка мира 27-летняя представительница Франции Джессика Понше — вышла в третий круг турнира. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Championat.com.

    Предположительно, представительница Казахстана не смогла продолжить выступление на Открытом чемпионате США из-за травмы. Несмотря на непростой сезон, Рыбакина стала второй теннисисткой в 2024 году, количество виннерсов на турнирах категории WTA-1000 которой достигло отметки в 600.

    US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

    Елена Рыбакина снялась с Олимпиады-2024 в Париже, сообщив, что после Уимблдонского турнира она заболела острым бронхитом и врачи запретили ей выходить на корт. Позже она извинилась перед казахстанцами.

    Позже Елена Рыбакина объявила в социальных сетях, что больше не продолжит сотрудничать с личным тренером Стефано Вуковым. Под его руководством она выиграла свои первые титулы WTA.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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