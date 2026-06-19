Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Германии

Теннисистка, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина не выступит на турнире категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации организаторов соревнований, вторая ракетка мира снялась с турнира, который пройдет с 21 по 27 июня. Предварительно причиной отказа от участия стал дискомфорт в правом бедре.

После снятия Рыбакиной статус первой сеяной на турнире получила польская теннисистка Ига Швентек.

Также уайлд-кард на участие в соревнованиях получили Кэти Бултер, Ева Лис, Александра Эала и Винус Уильямс.

Напомним, накануне Елена Рыбакина завершила выступление на турнире WTA-500 в Берлине, уступив Александре Эале в матче первого круга со счетом 5:7, 4:6. Ранее казахстанка также не смогла выйти в полуфинал турнира аналогичной категории в Лондоне, проиграв Кэти Бултер.