Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае

Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) из-за заболевания, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

22 февраля казахстанка должна была сыграть с 26-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини в матче 1/4 финала турнира, однако встреча не состоялась. Причина - заболевание ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) у Елены.

Теперь в ближайших планах у первой ракетки Казахстана сыграть на двух «тысячниках» - сначала в Индиан-Уэллсе (6-17 марта), а затем в Майами (19-31 марта).

В этом сезоне Рыбакина завоевала титулы на турнирах в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также уступила в 1/4 финала турнира в Аделаиде (Австралия) и в финале WTA-1000 в Дохе (Катар).