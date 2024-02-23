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    09:18, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае

    Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае
    Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

    Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) из-за заболевания, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    22 февраля казахстанка должна была сыграть с 26-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини в матче 1/4 финала турнира, однако встреча не состоялась. Причина - заболевание ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) у Елены.

    Теперь в ближайших планах у первой ракетки Казахстана сыграть на двух «тысячниках» - сначала в Индиан-Уэллсе (6-17 марта), а затем в Майами (19-31 марта).
    В этом сезоне Рыбакина завоевала титулы на турнирах в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также уступила в 1/4 финала турнира в Аделаиде (Австралия) и в финале WTA-1000 в Дохе (Катар).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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