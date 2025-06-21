Елена Рыбакина проиграла Арине Соболенко в 1/4 турнира в Берлине

Рыбакина уступила Соболенко в трех сетах — 6:7, 6:3, 6:7 — и досрочно завершила выступление на турнире. Что касается теннисистки из Беларуси, то она вышла в полуфинал, где встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой (164-е место), которая оказалась сильнее туниски Онс Жабер (61-е место) — 6:4, 6:1.

За участие в 1/4 финала Елена заработала 24 950 евро. Также она получит 108 рейтинговых очков.

Напомним, в этом году призовой фонд турнира в Берлине составляет 925 661 евро. Победительница заработает 142 610 евро, а также получит 500 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула (3-е место), однако в нынешнем розыгрыше она вылетела еще в 1/8 финала, уступив российской теннисистке Людмиле Самсоновой (20-е место) — 7:6, 5:7, 6:7.





