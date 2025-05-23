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    20:51, 22 Май 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге

    Представительница команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале крупного тутнира в Страсбурге (Франция). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме
    Фото: ФТК

    В третьем круге казахстанка оказалась сильнее Магды Линетт из Польши. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.

    В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Эмма Наварро (США) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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