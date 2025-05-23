20:51, 22 Май 2025 | GMT +5
Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге
Представительница команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале крупного тутнира в Страсбурге (Франция). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В третьем круге казахстанка оказалась сильнее Магды Линетт из Польши. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.
В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Эмма Наварро (США) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).