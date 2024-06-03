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    16:10, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

    Елена Рыбакина
    Фото: ФТК

    Матч между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и украинкой Элиной Свитолиной завершился в двух сетах - 6-4, 6-3 в пользу нашей соотечественницы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанка впервые с 2021 года вышла в 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции и уверенно обошла теннисистку из Украины.

    В нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос» Рыбакина пока не проиграла ни одного сета, все четыре матча Елена завершила со счётом 2:0. Были обыграны бельгийка Элиза Мертенс (6:4, 6:2), нидерландка Аранча Рус (6:3, 6:4), бельгийка Грет Миннен (6:2, 6:3) и Элина Свитолина (6:4, 6:3).

    Елена Рыбакина занимает 4 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Добавим, что Элина Свитолина в текущем Открытом чемпионате Франции переиграла чешку Каролину Плишкову (3:6, 6:4, 6:2), француженку Диан Парри (6:4, 7:6) и бельгийку Ану Богдан (7:5, 6:2). В рейтинге WTA Элина Свитолина занимает 19 место.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Украина Елена Рыбакина Теннис
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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