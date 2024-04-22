Елена Рыбакина осталась на четвертой позиции в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

После завершения турнира WTA 500 в немецком Штутгарте топ-3 остался прежней: первой ракеткой мира является полька Ига Швентек, на второй строчке Арина Соболенко из Беларуси, третье место занимает американская теннисистка Кори Гауфф. Выигравшая титул в Штутгарте представительница Казахстана Елена Рыбакина осталась на четвертой позиции. Ее соперница по финалу украинка Марта Костюк отыграла шесть строк и стала 21-й.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева сохранила прежнюю позицию — 50-ю.

В парном разряде сильнейшими остаются Се Шувэй из Китайского Тайбэя, бельгийка Элизе Мертенс и австралийская спортсменка Сторм Хантер.

Лучшая из казахстанских парниц Анна Данилина потеряла две строчки, став 56-й. Жибек Куламбаева поднялась на одну отметку — 141-я. Путинцева осталась 365-й, а Рыбакина сместилась вниз на пять позиций — 548-я.