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    09:45, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина осталась на четвертой позиции в мировом рейтинге

    Елена Рыбакина
    Фото: Sports.kz

    Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    После завершения турнира WTA 500 в немецком Штутгарте топ-3 остался прежней: первой ракеткой мира является полька Ига Швентек, на второй строчке Арина Соболенко из Беларуси, третье место занимает американская теннисистка Кори Гауфф. Выигравшая титул в Штутгарте представительница Казахстана Елена Рыбакина осталась на четвертой позиции. Ее соперница по финалу украинка Марта Костюк отыграла шесть строк и стала 21-й.

    Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева сохранила прежнюю позицию — 50-ю.

    В парном разряде сильнейшими остаются Се Шувэй из Китайского Тайбэя, бельгийка Элизе Мертенс и австралийская спортсменка Сторм Хантер.

    Лучшая из казахстанских парниц Анна Данилина потеряла две строчки, став 56-й. Жибек Куламбаева поднялась на одну отметку — 141-я. Путинцева осталась 365-й, а Рыбакина сместилась вниз на пять позиций — 548-я.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Рейтинг Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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