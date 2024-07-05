Елена Рыбакина одержала 16-ю победу на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла в третий круг Уимблдона-2024. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В матче второго круга казахстанка в трёх сетах обыграла 72-ю ракетку мира Лауру Зигемунд (Германия) со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 12 минут. За это время Рыбакина выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

Следующей соперницей Елены станет победительница матча между Каролин Возняцки (91 WTA, Дания) - Лейла Фернандес (25 WTA, Канада).

На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета казахстанка одержала 16 побед при двух поражениях.