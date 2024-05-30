РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:06, 30 Май 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина обыграла представительницу Нидерландов на French Open

    Елена Рыбакина
    Фото: ФТК

    Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина во втором круге French Open обыграла представительницу Нидерландов Аранче Рус (50 WTA). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Встреча, которая продолжилась час с небольшим, завершилась со счетом 6:3, 6:4. Ранее в личных встречах был паритет 1:1.

    Следующей соперницей Рыбакиной будет хорватка Петра Мартич или бельгийка Элизе Мертенс.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Елена Рыбакина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!