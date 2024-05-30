Елена Рыбакина обыграла представительницу Нидерландов на French Open

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина во втором круге French Open обыграла представительницу Нидерландов Аранче Рус (50 WTA). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Встреча, которая продолжилась час с небольшим, завершилась со счетом 6:3, 6:4. Ранее в личных встречах был паритет 1:1.

Следующей соперницей Рыбакиной будет хорватка Петра Мартич или бельгийка Элизе Мертенс.