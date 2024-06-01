Елена Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира на «Ролан Гаррос»
Казахстанская теннисистка, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина провела матч третьего круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
За выход в 1/8 финала Рыбакина поборолась с экс-первой ракеткой мира бельгийкой Элизе Мертенс, занимающей на сегодняшний день 27-е место в рейтинге WTA. В первом сете Рыбакиной пришлось дважды отыгрываться (с 2:3 и 3:4), но в итоге партия осталась за Еленой — 6:4. Второй сет Рыбакина забрала более уверенно — 6:2. Продолжительность матча составила один час и семь минут.
Ее соперницей в следующем круге станет победительница матча Элина Свитолина (Украина, WTA № 19) — Ана Богдан (Румыния, WTA № 64).
Напомним, что на предыдущих стадиях турнира Елена Рыбакина обыграла бельгийку Грет Миннен (85-е место) — 6:2, 6:3 и представительницу Нидерландов Аранчу Рус (50-е место) — 6:3, 6:4.