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    16:41, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира на «Ролан Гаррос»

    рыбакина
    Фото: Sports.kz.

    Казахстанская теннисистка, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина провела матч третьего круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    За выход в 1/8 финала Рыбакина поборолась с экс-первой ракеткой мира бельгийкой Элизе Мертенс, занимающей на сегодняшний день 27-е место в рейтинге WTA. В первом сете Рыбакиной пришлось дважды отыгрываться (с 2:3 и 3:4), но в итоге партия осталась за Еленой — 6:4. Второй сет Рыбакина забрала более уверенно — 6:2. Продолжительность матча составила один час и семь минут.

    Ее соперницей в следующем круге станет победительница матча Элина Свитолина (Украина, WTA № 19) — Ана Богдан (Румыния, WTA № 64).

    Напомним, что на предыдущих стадиях турнира Елена Рыбакина обыграла бельгийку Грет Миннен (85-е место) — 6:2, 6:3 и представительницу Нидерландов Аранчу Рус (50-е место) — 6:3, 6:4.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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