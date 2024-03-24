Елена Рыбакина и Юлия Путинцева вышли в 1/8 финала теннисного турнира в США

Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина И Юлия Путинцева выиграли свои матчи в рамках третьего круга турнира WTA 1000 в Майами (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Рыбакина одержала тяжелую победу над Тейлор Таунсенд из США. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7, 6:4. В 1/8 финала ей будет противостоять Мэдисон Киз (США).

Путинцева также в трех сетах переиграла бельгийку Грет Миннен. Итоговый счет составил 6:2, 2:6, 6:4. Следующей ее соперницей будет Ангелина Калинина из Украины.