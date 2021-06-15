Электрозаправочные станции установят в городах и на крупных трассах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городах и на крупных междугородних трассах Казахстана будут установлены электрозаправочные станции. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существенным источником загрязнения (воздуха) является автотранспорт и необходимо уделять данному вопросу особое внимание. Одной из причин является изношенность автотранспортных средств, из 3,9 млн зарегистрированных автомобилей со сроком эксплуатации более 10 лет составляет 2,5 млн единиц или 64%», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Министр добавил, что с принятием в конце прошлого года Закона РК «О техническом регулировании» усилен контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5.

«В этой связи полагаем необходимым Министерству торговли и интеграции осуществлять контроль за качеством топлива на АЗС. Также крайне важным видится усиление ответственности станций техосмотра и владельцев автотранспорта (МИИР). В свою очередь, акиматам необходимо продолжить работу по обновлению автопарков. Помимо этого, для решения вопроса загрязнения воздуха от транспорта ведется работа по развитию использования транспортных средств с электродвигателем. Для этого нами в июне месяце этого года введена «нулевая ставка» на утилизационный сбор», - рассказал Магзум Мирзагалиев.

Также было отмечено, что «Оператором РОП» в целях создания соответствующей инфраструктурой начата реализация пилотного проекта по развитию электрозаправочных станций (ЭЗС). В Нур-Султане (50 единиц) и Алматы (52 единицы) уже работает более 100 ед. электрозаправочных станций.

«В этом году запланировано установить 46 новых электрозаправочных станций в городах, на крупных междугородних трассах протяженностью 3 тыс. км», - заключил Магзум Мирзагалиев.



