Электровоз и снегоуборочный локомотив столкнулись в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на прошлой неделе на дорогах зарегистрировали 17 снежных заторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления кризисных ситуаций Рустем Жумагалиев рассказал о ситуации, которая складывалась на минувшей неделе в регионе. Всего спасатели зафиксировали 46 происшествий. Из них 22 природного характера.

«Из снежных заносов спасено более 300 человек, эвакуировано 133 легковых и 14 грузовых автомобилей. По области развернуты были три пункта обогрева. Транспортировали с помощью высокопроходимой техники двух человек: беременную женщину и мужчину с инсультом. Всего по области были закрыты 10 участков республиканских дорог и все областные», - сказал Р.Жумагалиев.

Он добавил, что одно происшествие на прошлой неделе было зафиксировано на железнодорожной станции «Новоишимское». Столкнулись электровоз и снегоуборочный локомотив. Жертв и пострадавших нет. Однако ЧП привело к трехчасовой задержке пассажирского поезда «Костанай-Караганда».

«По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидаются осадки, туман, метель, ветер со скоростью до 20-23 метров в секунду. Днем местами температура воздуха будет повышаться до 4 градусов тепла, ночью – опускаться до 11 градусов мороза», - сказал Р.Жумагалиев.