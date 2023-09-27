Электротранспорт за 500 тенге по Боровому стал доступен казахстанцам

В рамках проводимой работы по развитию интермодальных перевозок с 27 сентября АО «Пассажирские перевозки» расширяет услугу «Трансфер по Боровому» для своих пассажиров, прибывающих на станцию Курорт Боровое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Путешественники, прибывающие поездами АО «Пассажирские перевозки» № 47/48 Атырау-Астана, № 83/84 Караганды-Самара, № 105/106 Алматы-Петропавловск, № 113/114 Алматы-Казань, № 139/140 Павлодар-Пресногорьковская, 145/146 Караганды-Омск, № 623/624 Астана-Петропавловск, могут воспользоваться услугой «Трансфер по Боровому» и получить возможность проезда по фиксированным ценам до курортных мест. Стоимость услуги проезда — 500 тенге за место в электроавтобусе и 2000 тенге за салон в электротакси. Для удобства пассажиров электрический автотранспорт будет ожидать на привокзальной площади станции Курорт Боровое. Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру достаточно отсканировать QR-код в пути следования поезда, сообщить нужный адрес диспетчеру и оплатить услугу. Также услугу можно приобрести заблаговременно на сайте Evrik.kz, - отметили в пресс-службе.

Напоминаем, АО «Пассажирские перевозки» в рамках развития проекта «Интермодальные перевозки» уже с начала года запустил в пилотном режиме пять видов услуг проезда: «поезд-поезд», «поезд-такси», «поезд-автобус», «поезд-автобус-самолет», «электропоезд-электроавто» для улучшения транспортной мобильности населения страны.