Электротоком будут отпугивать животных от трасс в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Специальные ограждения, находящиеся под слабым напряжением, устанавливают для отпугивания домашних животных от оживлённых автодорог в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс- служба департамента полиции области, впервые в регионе специально сконструированные ограждения под электротоком низкого напряжения устанавливают вдоль дорог, где наиболее интенсивное движение машин. Это уже апробированный во многих странах метод. Сила тока слабая и не представляет угрозы для жизни животных, но вполне достаточная для того, чтобы заставить их повернуть назад и не выйти на дорогу.

Такое ограждение будет установлено на всех загруженных участках трасс как республиканского, так и областного значения.

Только в этом году в области зафиксировано 4 крупных ДТП с участием животных. В них пострадали 7 человек.