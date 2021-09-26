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    15:29, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Электротоком будут отпугивать животных от трасс в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Специальные ограждения, находящиеся под слабым напряжением, устанавливают для отпугивания домашних животных от оживлённых автодорог в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс- служба департамента полиции области, впервые в регионе специально сконструированные ограждения под электротоком низкого напряжения устанавливают вдоль дорог, где наиболее интенсивное движение машин. Это уже апробированный во многих странах метод. Сила тока слабая и не представляет угрозы для жизни животных, но вполне достаточная для того, чтобы заставить их повернуть назад и не выйти на дорогу.

    Такое ограждение будет установлено на всех загруженных участках трасс как республиканского, так и областного значения.

    Только в этом году в области зафиксировано 4 крупных ДТП с участием животных. В них пострадали 7 человек.


    Теги:
    Дороги Атырауская область Животные Безопасность
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