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Электроток для незаконного лова рыб использовал браконьер в Алматинской области
12 Октября 2019 03:30
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сельчанина из Алматинской области в ходе полицейской отработки задержали на реке Или за варварскую добычу рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Мужчина, проживающий в селе Кокбастау Кербулакского района, использовал для ловли рыбы самодельную электроудочку. То есть у него было изъята рация, резиновая лодка, аккумулятор и электропровода, а также добытые варварским способом 55 килограмм рыбы. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело» - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
В полиции отметили, что за 6 дней удалось выявить 74 нарушений природоохранного законодательства, в их числе факты незаконной охоты, незаконной порубки деревьев, незаконной добычи рыбных ресурсов и незаконного вывоза объектов биоресурсов.
«По зарегистрированным фактам возбуждено 19 уголовных дел. У задержанных нарушителей изъято около 6 тонн незаконно добытой рыбы (более пяти тонн судака и других видов рыб), 4 единиц огнестрельного оружия, туши диких животных и птиц, незаконно вырубленный саксаул, 8 лодок, около 5 км сети и более 20 различных орудии лова» - дополнили в областной полиции.
С 5 по 31 октября на территории Казахстана проводится профилактическая отработка «Браконьер», в ходе которой полицейские совместно с заинтересованными органами активизировали действия по выявлению нарушений природоохранного законодательства.
Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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