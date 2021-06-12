Электротакси запустили по маршруту Медеу - Шымбулак

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня по маршруту Медеу-Шымбулак начали свою работу электротакси. Всего для обслуживания данного отрезка дороги на линию выпустили восемь электромобилей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Оператор РОП».

Проект реализуется в рамках развития инфраструктуры электрозаправочных станций в Республике Казахстан. Обслуживать маршрут будут электромобили марки JAC казахстанского производства.

По прогнозам, электротранспорт будет доставлять на лыжную базу более 150 000 человек в год. Также предусмотрены скидки в размере 50% на проезд школьникам, студентам, пенсионерам и людям, относящимся к категории социально-уязвимых граждан.

На сегодня по этому маршруту установлено 8 электро-заправочных станций для электротранспорта. Проект по развитию инфраструктуры электро-заправочных станций реализуется компанией Оператор РОП.

Напомним, что 4 июня вступил в силу приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, предусматривающий установление нулевого коэффициента для расчета утилизационного платежа в отношении электромобилей, электроавтобусов и электрогрузовиков.

Данное предложение инициировано Оператором РОП ещё в 2020 году. После тщательной совместной проработки и обсуждения данного вопроса, официальный документ был подписан министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзумом Мирзагалиевым 13 мая 2021 года.

Оператором ЭЗС завершена установка 103 скоростных электро-заправочных станций в городах Нур-Султан и Алматы, а также на трассе Нур-Султан-Боровое.

Также Оператор РОП планирует увеличить общую протяженность установки электро-заправочных станций на территории Казахстана до 3000 км уже в 2021 году.



