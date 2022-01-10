Электростанции Самрук-Энерго работают в штатном режиме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Все энергетические объекты в Алматинском и Экибастузском энергокомлексах казахстанского электроэнергетического холдинга «Самрук-Энерго» работали и работают в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Самрук-Энерго».

По состоянию на 10 января текущего года в г.Алматы электростанции АО «АлЭС» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Капшагайская ГЭС, КаскадГЭС) обеспечивают общую нагрузку порядка 700 МВт. Запасов топлива достаточно для прохождения отопительного сезона и обеспечения потребителей электроэнергией, теплом, горячим и холодным водоснабжением в необходимом объеме. Электросетевое хозяйство АО «Алатау Жарық Компаниясы» в городе и области функционирует и обслуживается в штатном режиме.

На Экибастузской ГРЭС-1 к данному времени в работе находятся 5 энергоблоков с нагрузкой 2320 МВт. Экибастузская ГРЭС-2 работает в двухблочном режиме с нагрузкой 920 МВт. На станциях сформированы необходимые резервы угля и мазута.

Выработка электроэнергии Мойнакской ГЭС и Шардаринской ГЭС - на уровне плановой.

АО «Самрук-Энерго» - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100% акций которого принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына». Создано в 2007 году. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Богатырь Комир», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС» и др.