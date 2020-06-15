Электростанции ремонтируют к новому отопительному сезону в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области готовятся к предстоящему отопительному сезону. Идет ремонт оборудования на ТЭЦ и ГРЭС, тепловых, водопроводных и электросетях. В этом году отремонтируют 43 котла и 16 турбин на 8 тепловых электростанциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подготовку к предстоящему сезону и итоги прошедшего обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн в акимате области.

«К прошедшему отопительному сезону все средства жизнеобеспечения, котельные и социальные объекты были подготовлены своевременно. Социальные объекты и население были обеспечены углем на 100%. Благодаря качеству подготовки к отопительному сезону в регионе этот период проводился регулярно и закончился без происшествий. Хотя в течение отопительного сезона отклонения от графика отопления были зарегистрированы в некоторых энергогенерирующих организациях, но это не повлияло на подачу тепла потребителям», - отметил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

В этом году отремонтируют 43 котла и 16 турбин на 8 тепловых электростанциях. Приведут в порядок 40,1 км тепловых сетей; 377,5 км водопроводных и канализационных сетей; 24,78 км электрических сетей. Деньги на ремонт выделены по программам «Нұрлы жол» и «Дорожная карта занятости».

В Караганде компания «Теплотранзит» уже отремонтировала 2,8 км сетей, «Караганды Су» - 96 км, «Караганды Жарык» - 29 км и 32 подстанции.

Все работы идут по графику.



