Электроснабжение восстановили в Петропавловске и селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области восстановили энергоснабжение в районах и городе Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыта Ильясова, на Петропавловской ТЭЦ-2 из 12 котлов работают семь. Три котла находятся в аварийном ремонте, два - в плановом ремонте. По словам Б.Ильясова, семи котлов достаточно для бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией.

Электроснабжение в селах и Петропавловске восстановили накануне вечером.

«В 22 часа электроснабжение полностью восстановили, никаких ограничений нет. Для энергоснабжения региона нет угроз. Необходимую мощность ТЭЦ-2 набирает. Жалоб от населения не поступало. Будут устанавливаться причины отказа турбоагрета, что привело к повреждению котлов. Далее будут приняты меры, чтобы не допустить таких сбоев. Много лет оборудование ТЭЦ-2 требует масштабной модернизации. Ежегодная модернизация, которую проводят на предприятии, обеспечивают только текущее рабочее состояние. В целом ТЭЦ-2 требуется модернизация», - сказал Б.Ильясов.

Напомним, 1 ноября на Петропавловской ТЭЦ-2 вышли из строя три котла, что привело к веерному отключению электроэнергии. Без света были 145 населенных пунктов семи районов и некоторые микрорайоны Петропавловска. В областном центре в некоторых многоэтажках были проблемы с температурным режимом, поскольку энергетики вынуждены были отключать часть насосных станций. В пресс-службе АО «Севказэнерго» отмечали, что ремонтные работы проводятся в круглосуточном режиме.