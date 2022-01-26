+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Электроснабжение Узбекистана восстановлено на 70%

26 Января 2022 11:33
Поделиться:
Электроснабжение Узбекистана восстановлено на 70%

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане электроснабжение на 03:50 среды восстановлено на 70%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РУз.

Новости по теме
Взять под контроль частоту и географию подключения майнеров требуют депутаты
Энергосистема Казахстана восстановлена — Правительство Торговля водой и свечами достигла пика в Узбекистане Казахстан встал на рельсы декарбонизации экономики - Касым-Жомарт Токаев

«В первую очередь электроэнергией были обеспечены население и социальные объекты», — говорится в сообщении.

В Ташкенте и некоторых регионах подача электроэнергии восстановлена полностью. Однако аварийная ситуация могла повлечь за собой неполадки на трансформаторных пунктах и подстанциях, поэтому некоторые объекты всё ещё не подключены к электричеству. Устранения локальных неполадок занимаются специальные бригады, которые выезжают на места.

Во многих районах столицы до сих пор отсутствует водоснабжение и отопление. В Ташкенте все 12 центральных котельных возобновили работу. Вновь запущены 175 из 202 локальных котельных. По стране запущены 364 из 500 котельных в системе Министерства ЖКО.

Как передает Кабар, в 22:12 пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что ситуация находится под личным контролем главы государства. Он подчеркнул, что соответствующие организации принимают все необходимые меры.

Он также сообщил, что правоохранительные органы перешли на усиленный режим работы. Практически весь личный состав органов внутренних дел был привлечён к обеспечению общественной безопасности, порядка на дорогах, а также охране личного имущества граждан.

Кроме того, медицинские учреждения, включая центры по борьбе с коронавирусом, были подключены к альтернативным источникам электроэнергии. В заключении он посоветовал соблюдать все меры предосторожности, в частности соблюдать те меры, которые ранее были озвучены сотрудниками МЧС.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Узбекистана создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром для выявления и устранения причин масштабного отключения электроэнергии.

Масштабное отключение электричества по стране произошло в 11:00 вторника.

Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Узбекистан  
Поделиться:
Новости по теме
Взять под контроль частоту и географию подключения майнеров требуют депутаты
Энергосистема Казахстана восстановлена — Правительство
Торговля водой и свечами достигла пика в Узбекистане
Казахстан встал на рельсы декарбонизации экономики - Касым-Жомарт Токаев
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
2 Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
3 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
4 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
5 Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»
6 Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Читайте также
Электроснабжение Алматы полностью восстановлено
О ситуации в энергосистеме Казахстана рассказали в Минэнерго
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»
Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив