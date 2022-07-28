28 Июля 2022 15:54

Электроснабжение на Атырауском НПЗ восстановлено

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 27 июля после 22:00 электроснабжение на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе было восстановлено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В тот же день в 23:00 на установках завода, остановленных по причине посадки электроэнергии, были начаты ремонтные и пуско-наладочные работы. В процессе этих работ будет определена работоспособность оборудования. В настоящее время работы по ликвидации технологического нарушения продолжаются. К подаче сырья на установки планируется приступить к вечеру 28 июля»,- сообщила пресс-служба Атырауского НПЗ.

Ранее сообщалось, что Атырауский НПЗ остановил производство. Авария на нефтеперекачивающих станциях в Атырау не повлияла на отгрузку нефти.









Фото: из открытых источников