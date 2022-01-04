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Электроснабжение Атырау восстанавливается после аварии из-за снегопада

4 Января 2022 22:05
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Электроснабжение Атырау восстанавливается после аварии из-за снегопада

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау без света остались несколько городских микрорайонов и пригородных поселков. Устранением аварий на электролиниях занимаются 10 бригад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уважаемые жители! Обильные снегопады коснулись электрических сетей нашего города и прилегающих к городу населенных пунктов. Произошло отключение кабельных линий электропередачи напряжением 10/6/0,4 кВ, находящихся без технического обслуживания на балансе потребителей. Из-за растаявшего снега вода попала в конструкции комплексных трансформаторных станций напряжением 10/6кВ. В результате произошло замыкание в полимерных опорных изоляторах и как следствие аварийное отключение. В устранении последствий отключений задействовано 10 бригад электриков», - сообщили в пресс- службе городского акимата.

Электричество в микрорайонах и поселках пропало примерно в 14 часов местного времени. К 21 часу свет в дома стал поэтапно возвращаться.

В Атырау стоит «плюсовая» погода, поэтому сообщений о замерзших котлах в соцсетях не было.


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#Атырауская область   #ЖКХ   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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