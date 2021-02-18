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    22:44, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Электрошокер, винтовку и пистолет изъяла у трех человек павлодарская полиция

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За два дня в регионе из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли одиннадцать единиц оружия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе проверки в одном из сёл района Теренколь у сельчанина изъят фонарик с функцией электрошокера неустановленной модели и без соответствующих разрешительных документов. Изъятый «фонарик–электрошокер» направлен на исследование», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    По данным департамента, за два дня операции «Кару» проверено около 2000 владельцев оружия и выявлено 133 административных правонарушения. Из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли одиннадцать единиц оружия: четыре гладкоствольных, четыре газовых, одно электрическое, одно газовое, одно травматическое и двенадцать патронов к гладкоствольному оружию.
    «Лидерами–нарушителями стали владельцы, нарушившие правила хранения; их число составило 108, - отметил заместитель начальника управления административной полиции Арыстан Дюсембаев. - Вторыми идут 15 граждан, которые нарушили порядок регистрации и перерегистрации оружия. Замыкают «тройку» десять нарушителей, незаконно хранивших у себя оружие».

    В департаменте рассказали, что полицейские в Павлодаре, на пересечении улиц Казправды и Новосибирская у жителя города, в левом внутреннем кармане куртки, нашли газовый пистолет «RECK PERFECTA». При проверке было установлено, что мужчина в полицейской базе владельцем гражданского оружия не значится. Назначена экспертиза.

    «В одном из сёл Железинского района у пенсионера изъято мелкокалиберное нарезное оружие 5,6-калибра марки ТОЗ-8 WR22, которое он незаконно хранил у себя в доме», - добавили в департаменте.

    По всем выявленным нарушениям проводится проверка. Оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» продолжится до 17 февраля 2021года, подчеркнули в департаменте.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Павлодарская область
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