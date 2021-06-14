Электрошокер пытался провезти через границу житель Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области продолжается полицейская операция «Кару», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами проведено 90 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверены 118 отгонных участков, крестьянских и фермерских хозяйств и 131 владелец гражданского оружия», – рассказал начальник отдела полиции Успенского района Берик Оралов.

Для предупреждения и раскрытия преступлений, совершённых с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Успенском районе Павлодарской области с 17 мая по 17 июня идёт операция «Кару». Во время неё из гаража жителя села Галицкое полицейские изъяли два самодельных огнестрельных устройства из металлических трубок с пружинным механизмом, которые предназначены для производства выстрелов. Ещё у мужчины обнаружены и изъяты 38 патронов.

Такой же факт установил участковый инспектор полиции при проведении обхода в селе Равнополь. Там в одном из домов он обнаружил и изъял патроны от гладкоствольного оружия в количестве 216 штук.

«В целях выявления незаконного провоза через границу Республики Казахстан оружия и боеприпасов к нему, в том числе газового и электрического, на совместную работу с полицией ориентирован личный состав пограничных постов «Косак» и «Найза». В результате совместно проводимой работы выявлен факт попытки провоза жителем города Аксу электрошокера через границу», - отметили полицейский.

По всем указанным фактам назначены экспертизы. Работа по выявлению незаконно хранящегося оружия продолжается.