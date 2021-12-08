+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Электросети очень изношены - аким Алматы

8 Декабря 2021 14:33
Поделиться:
Электросети очень изношены - аким Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос по поводу реконструкции электрических сетей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Застрахованные алматинцы получили медпомощь на сумму 68,9 млрд тенге
Более 150 тысяч алматинцев получают льготы и пособия 16 тысяч новых ученических мест создадут в Алматы до конца года Эпидситуация в Алматы стабилизировалась - Бакытжан Сагинтаев

«Если посмотреть городские сети, которые доставляют электричество, они очень изношены, давно ремонта нет. В этом году была неимоверная жара (…), сети не могли пропускать электричество. Из-за того, что они изношенные. Даже мы обнаружили муфты, которые устанавливали еще в 40-х годах, до сих пор работают, вот что означает качество. Но они не могут работать еще 50-60 лет. И я обратился к Главе государства, что вместе с ТЭЦ необходимо бы еще привести в порядок электрическую сетевую инфраструктуру», - рассказал аким Алматы во время пресс-конференции в СЦК.

По словам акима, Президент дал поручение фонду «Самрук-Казына». В настоящее время разрабатываю инвестиционную программу.

«Параллельно со строительством ГПУ (газопоршневой установки - прим.) начнется и реконструкция всей инфраструктуры электрической. Это очень важный проект для нашего города. Он не простой, он не одного года. В течение 5-6 лет, когда это будет сделано, совсем другая ситуация будет в городе», - отметил Б. Сагинтаев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Алматы   #Акимат  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Застрахованные алматинцы получили медпомощь на сумму 68,9 млрд тенге
Более 150 тысяч алматинцев получают льготы и пособия
16 тысяч новых ученических мест создадут в Алматы до конца года
Эпидситуация в Алматы стабилизировалась - Бакытжан Сагинтаев
Популярное
1 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
2 Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
3 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
4 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
5 24 иностранца выдворены из страны в Алматы
6 Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Читайте также
Теплотрассу прорвало в Алматы: ликвидированы последствия аварии
Алматинец изобличен в организации канала незаконной миграции
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
24 иностранца выдворены из страны в Алматы
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив