Электросети очень изношены - аким Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос по поводу реконструкции электрических сетей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если посмотреть городские сети, которые доставляют электричество, они очень изношены, давно ремонта нет. В этом году была неимоверная жара (…), сети не могли пропускать электричество. Из-за того, что они изношенные. Даже мы обнаружили муфты, которые устанавливали еще в 40-х годах, до сих пор работают, вот что означает качество. Но они не могут работать еще 50-60 лет. И я обратился к Главе государства, что вместе с ТЭЦ необходимо бы еще привести в порядок электрическую сетевую инфраструктуру», - рассказал аким Алматы во время пресс-конференции в СЦК.

По словам акима, Президент дал поручение фонду «Самрук-Казына». В настоящее время разрабатываю инвестиционную программу.

«Параллельно со строительством ГПУ (газопоршневой установки - прим.) начнется и реконструкция всей инфраструктуры электрической. Это очень важный проект для нашего города. Он не простой, он не одного года. В течение 5-6 лет, когда это будет сделано, совсем другая ситуация будет в городе», - отметил Б. Сагинтаев.



