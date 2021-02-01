Электросамокатами оснастят пешие патрули в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы планирует увеличить количество пеших патрулей и оснастить их электросамокатами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции города Алматы, автопатрули и пешие наряды несут службу не только на центральных улицах города, но и контролируют оперативную обстановку во дворах жилых домов.

«Увеличение пеших нарядов повлияло на снижение преступности во всех районах города. Вот лишь один пример, по микрорайону Жулдыз-1, 2. В квадрате улиц Лаврентьева - Наманганская – Ахметова – Закарпатская на патрульном участке №94 Турксибского района в 2019 году было зарегистрировано 93 преступления. В 2020 году на охрану общественного порядка дополнительно выделен один автомобильный и три пеших патруля, там же установлен модульный пост. Время объезда данной территории автопатрулем сокращен с 50 минут до 30 минут. В итоге, благодаря слаженной работе модульного поста и патрулей, регистрация преступлений на данном участке уменьшилась на 31%, а раскрываемость улучшилась до 54%, в том числе и по горячим следам. Принимаемые меры показали свою эффективность. Работа в данном направлении будет продолжена», - рассказал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

По данным спикера, для оснащения патрульных служб при поддержке акима города, были приобретены новые видеорегистраторы последнего поколения, позволяющие в онлайн режиме дистанционно отслеживать оперативную обстановку вокруг, осуществлять аудио и видео фиксацию, документировать противоправные действия и контролировать несение службы нарядов.

«В летнее время мы предполагаем, усилить наряды в парках, скверах и пешеходных зонах, в связи, с чем планируется перевести на пешее патрулирование еще 50 нарядов. Также планируем оснастить эти патрули электросамокатами. Наряду с этим, в условиях заторных явлений на центральных улицах, остро стоит вопрос своевременного прибытия по вызову на место преступления или дорожно-транспортного происшествия. Для решения данной проблемы предлагаем оснастить патрульную полицию и мотоциклетным транспортом», - подытожил Канат Таймерденов.