РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:04, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Электросамокатами оснастят пешие патрули в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы планирует увеличить количество пеших патрулей и оснастить их электросамокатами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции города Алматы, автопатрули и пешие наряды несут службу не только на центральных улицах города, но и контролируют оперативную обстановку во дворах жилых домов.

    «Увеличение пеших нарядов повлияло на снижение преступности во всех районах города. Вот лишь один пример, по микрорайону Жулдыз-1, 2. В квадрате улиц Лаврентьева - Наманганская – Ахметова – Закарпатская на патрульном участке №94 Турксибского района в 2019 году было зарегистрировано 93 преступления. В 2020 году на охрану общественного порядка дополнительно выделен один автомобильный и три пеших патруля, там же установлен модульный пост. Время объезда данной территории автопатрулем сокращен с 50 минут до 30 минут. В итоге, благодаря слаженной работе модульного поста и патрулей, регистрация преступлений на данном участке уменьшилась на 31%, а раскрываемость улучшилась до 54%, в том числе и по горячим следам. Принимаемые меры показали свою эффективность. Работа в данном направлении будет продолжена», - рассказал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

    По данным спикера, для оснащения патрульных служб при поддержке акима города, были приобретены новые видеорегистраторы последнего поколения, позволяющие в онлайн режиме дистанционно отслеживать оперативную обстановку вокруг, осуществлять аудио и видео фиксацию, документировать противоправные действия и контролировать несение службы нарядов.

    «В летнее время мы предполагаем, усилить наряды в парках, скверах и пешеходных зонах, в связи, с чем планируется перевести на пешее патрулирование еще 50 нарядов. Также планируем оснастить эти патрули электросамокатами. Наряду с этим, в условиях заторных явлений на центральных улицах, остро стоит вопрос своевременного прибытия по вызову на место преступления или дорожно-транспортного происшествия. Для решения данной проблемы предлагаем оснастить патрульную полицию и мотоциклетным транспортом», - подытожил Канат Таймерденов.


    Теги:
    МВД РК Алматинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:36
    Казахстанский певец покоряет корейскую сцену
    Сегодня, 14:30
    Нам жалоб не поступало - глава Минпромышленности об «одноразовой форме» для Азиады
    Сегодня, 14:30
    Десятое «серебро» Азиады-2023 принес Казахстану Данил Мусабаев
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!