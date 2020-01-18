Электрообогреватель и ссора супругов привели к трагедии в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане произошли два пожара, в которых погибли трое детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ВКО.

В департаменте по ЧС сообщили, что пожары произошли накануне в Уланском и Бородулихинском районах. В поселке Асубулак огонь полностью охватил частный жилой дом. Позже выяснилось, возгорание произошло из-за термического воздействия электронагревательного оборудования.

«В доме проживал 73- летний дедушка и его 14-летняя внучка, которой еще в детстве поставили диагноз детский церебральный паралич. Пожилой мужчина состоял в списках социально-уязвимых слоев населения. Пожарные несколько раз его навещали, проводили инструктаж, доводили требования пожарной безопасности. Ничего не предвещало беды. Однако, включенный электрообогреватель, раскаленная спираль и рядом расположенные вещи, привели к трагедии», - пояснили в управлении снижения рисков бедствий и контроля.





Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы усмирить огненную стихию. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В ходе разведки на полу в спальном помещении было обнаружено безжизненное тело пожилого мужчины, а рядом на кровати тело ребенка.

В этот же день из села Камышенка, Бородулихинский район поступила еще одна трагическая новость. Два брата, погодки погибли на месте пожара. В ходе опроса выяснилось, что 4 и 5-летние мальчики остались одни дома. В результате семейной ссоры, глава семьи, который находился в алкогольном опьянении, ушел из дому, а жена, заперев детей, пошла на его поиски.

По словам свидетелей, дети систематически баловались спичками, которые находились в открытом доступе. Площадь пожара оказалась незначительной, всего два квадратных метра, но этого хватило братьям, чтобы смертельно надышаться едким дымом. По данному факту, материалы переданы сотрудникам полиции, которые в дальнейшем будут вести это дело.

В ДЧС ВКО отметили, что с начала отопительного периода по области произошло более 500 случаев пожаров. Почти 40% - зафиксированы в частном жилом секторе. В большей степени пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем, неправильной эксплуатации печи, нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. 13 случаев произошли из-за шалости детей с огнем, правда все они не заканчивались смертельным исходом. С начала отопительного периода в ходе пожаров погибли 13 человек, трое из них – дети, жизнь которых оборвалась вчера из-за беспечности и невнимательности взрослых.





Фото: ДЧС ВКО (на фото пожар в Уланском районе)