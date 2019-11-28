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Электронный техпаспорт на недвижимость ввели в Казахстане

28 Ноября 2019 15:05
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Электронный техпаспорт на недвижимость ввели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители столицы и города Шымкент теперь могут получить техпаспорта на объекты недвижимости (квартиры, комнаты в общежитии, индивидуальные гаражи и дачные строения) онлайн на портале электронного правительства egov.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Госкорпорация «Правительство для граждан».

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«Особенность новых электронных техпаспортов в том, что они имеют специальные штрих-коды, которые содержат данные, полученные из государственной базы данных «Регистр недвижимости», и приравниваются к бумажным техпаспортам», - говорится в сообщении.

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, работа по оптимизации и автоматизации данной услуги была проведена госкорпорацией «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии».

«Автоматизация услуги по выдаче электронных техпаспортов позволит гражданам подавать заявку и получать результат, не выходя из дома, в то время как раньше услугополучателю необходимо было дважды посещать ЦОН, на что соответственно услугополучатели затрачивали финансовые и временные расходы», - отметила Балташева.

Для подачи заявления и получения электронного техпаспорта на недвижимость собственнику жилья необходимо авторизоваться на портале электронного правительства egov.kz, в разделе «Недвижимость» выбрать услугу «Подача заявления на получение электронного технического паспорта объектов недвижимости», заказать услугу онлайн, заполнив заявку и прикрепив к ней скан копию правоустанавливающего документа (договор купли-продажи, договор дарения, договор о приватизации и т.д.). Также необходимо произвести оплату посредством платежного шлюза электронного правительства либо прикрепить квитанцию об оплате. Со статусом готовности техпаспорта можно ознакомиться в личном кабинете.

На сегодняшний день исполнено уже более ста заявок. Пилотный проект продлится до февраля 2020 года. По его итогам будет принято решение о распространении его на другие города Казахстана.

Стоит отметить, что для оформления техпаспорта на недвижимость на портале, необходимо иметь электронно-цифровую подпись, которую можно получить в ЦОНе. Получив ее однажды, вы можете продлевать срок ее действия на сайте pki.gov.kz.

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Ключевые слова: Цифровой Казахстан,
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