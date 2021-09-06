Электронный реестр зеленых насаждений запущен в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы запущен электронный реестр зеленых насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым было поручено создать электронный реестр зеленых насаждений, способный обеспечить точный учет зеленых насаждений, и эффективно выполнять задачи по оперативному мониторингу и контролю проводимых санитарно-защитных и уходных мероприятий.

Вместе с интерактивной картой на сайте доступно к скачиванию приложение «Реестр зеленых насаждений города Алматы».

В реестре заложена база данных зеленых насаждений по результатам инвентаризации, где каждый объект имеет свой индивидуальный номер. При этом учтено каждое насаждение, произрастающее в городе, включая краснокнижные деревья.

Как отмечают разработчики реестра, в документе 10% зеленых насаждений могут иметь несоответствия в паспортах. О таких недочетах жители могут писать, как на сайте, так и в приложении.

В целом в Алматы насчитывается 2 млн 352 тысячи деревьев. Из них здоровых - 1 млн 800 тысяч, ослабленных - 459 тысяч, аварийных - 77 тысяч.

Доступ к результатам инвентаризации открыт для горожан, это позволит им принимать участие в решении проблем озеленения города. Системой могут активно пользоваться предприятия благоустройства, управляющие компании, районные акиматы, а также предприятия, осуществляющие озеленение города.

Данный электронный ресурс позволит оптимизировать бизнес-процессы по сохранению и надлежащему содержанию зеленых насаждений, что в значительной мере повысит эффективность управления зеленым фондом.