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    11:10, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Электронный портал выплат запустил Казахстанский фонд гарантирования депозитов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) запускает в пилотном режиме электронный портал выплат гарантийного возмещения, не имеющий аналогов на территории СНГ. Подобные сервисы реализованы в технологически развитых странах – Южной Корее, Финляндии, Тайване; в Канаде и Германии ведутся работы по внедрению онлайн-выплат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

    Единая информационная система объединяет реестры вкладчиков всех банков, лишенных лицензии. Это позволяет вкладчику проверить сумму гарантийного возмещения к выплате по депозитам во всех лишенных лицензии (ликвидируемых) банках, а также получить возмещение по ним с помощью одного заявления. Наличие в системе личного кабинета позволяет также самостоятельно отслеживать статус рассмотрения поданного заявления.

    За выплатой гарантийного возмещения через электронный портал выплат могут обратиться исключительно владельцы счетов, карточек и депозитов . Заявление подается при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП), далее вкладчику необходимо будет пройти двухфакторную биометрическую идентификацию через видео или SMS-код, отправленный на номер телефона, зарегистрированный в базе мобильных граждан. Подробные инструкции доступны на портале.

    Прием онлайн-заявлений от вкладчиков будет осуществляться поэтапно. Сейчас воспользоваться новым сервисом могут вкладчики АО «Казинвестбанк» и АО «Эксимбанк Казахстан».

    Напоминаем, что представителям по доверенности, наследникам и иным правообладателям вкладчиков АО «Казинвестбанк» и АО «Эксимбанк Казахстан» для получения возмещения необходимо будет подать письменное заявление в КФГД.

    В ближайшее время подача заявлений через электронный портал выплат станет доступна и для вкладчиков других банков, лишенных лицензии на проведение всех банковских операций: АО «Delta Bank», АО «Qazaq Banki», АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «Банк Астаны».

    Вкладчикам АО «Валют-Транзит Банк» за получением гарантийного возмещения необходимо обратиться в КФГД или ликвидационную комиссию банка по адресу: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 51/4, телефоны: 8 (721) 299-64-05 (12).

    «Все замечания и предложения по работе электронного портала выплат можно отправлять на электронный адрес [email protected], КФГД будет признателен вкладчикам за обратную связь и предложения по совершенствованию портала», - добавили в пресс-службе КФГД.


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